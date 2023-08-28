Царьград

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Скандал с ветеранами СВО в Перми. Директор школы оказалась "за Украину"?

Скандал с ветеранами СВО в Перми. Директор школы оказалась "за Украину"?

В Перми школа №12 с углублённым изучением немецкого языка оказалась в центре скандала. Директор Елена Ракинцева и одиннадцать учителей покинули школу после конфликта с ветеранами спецоперации, которым запретили проводить патриотические уроки.

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