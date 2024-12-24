Медведчук написал заявление в прокуратуру из-за инцидента с Зеленским и Фицо

Бывший глава запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук пожаловался в бельгийскую прокуратуру на попытку подкупа украинским президентом Владимиром Зеленским премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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