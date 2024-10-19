«Тандем» играет с «Народной Командой» в полуфинале Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили

Кубок Надежды, полуфинал 19 октября, суббота «Тандем» – «Народная Команда» – 0:0 (первый тайм) «Тандем»: Пономарев, Тигиев, Фаттахов, Чередниченко, Волков, Шабичев, Заикин, Пилиев, Егорушкин, Бурдыкин, Казанков.
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