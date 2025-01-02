За ночь над регионами России уничтожено 13 беспилотников

13 беспилотников за ночь уничтожили над регионами России средства ПВО, сообщает Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: 1 БПЛА – над территорией Воронежской области, 3 – над территорией Белгородской области, 4 – над территорией Брянской области, 4 – над территорией Курской области и 1 – над территорией Калужской области», – уточнили в ведомстве.