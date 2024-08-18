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"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина

"Он отказал Америке". В США рассказали о "настоящем преступлении" Путина

Президент России Владимир Путин помешал Вашингтону свергнуть сирийского лидера Башара Асада, что стало настоящим "преступлением", заметил в беседе с журналистом Такером Карлсоном политический комментатор Дэйв Смит.

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