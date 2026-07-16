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Царьград

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Плющенко заявил о деградации в России, но скромно умолчал о перспективах его сына в Баку

Плющенко заявил о деградации в России, но скромно умолчал о перспективах его сына в Баку

Фигурист Евгений Плющенко заявил об упадке фигурного катания в России.Недавно Александр Плющенко, наследник известного российского фигуриста, сменил спортивное гражданство, объявив о старте карьеры в азербайджанской сборной.

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