Плющенко заявил о деградации в России, но скромно умолчал о перспективах его сына в Баку

Фигурист Евгений Плющенко заявил об упадке фигурного катания в России.Недавно Александр Плющенко, наследник известного российского фигуриста, сменил спортивное гражданство, объявив о старте карьеры в азербайджанской сборной.
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