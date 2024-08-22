Объятия в бокале — фруктовый салат с йогуртовым соусом

Фруктовый салат с йогуртовым соусом — это настоящая радость для вкусовых рецепторов. Это блюдо объединяет в себе свежесть, аромат и нежность фруктов с нежным, кремовым соусом, что делает его идеальным десертом или даже завтраком, полным витаминов и энергии.