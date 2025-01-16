WSJ: Камала Харрис огорчена словами Байдена о его способности победить Трампа

Вице-президент США Камала Харрис разочаровалась словами по поводу заявлений действующего президента Джо Байдена о том, что он мог бы победить на прошедших президентских выборах, если бы не решил снять свою кандидатуру.
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