Сборная России по футболу разгромила Намибию со счетом 6:0

Сборная России по футболу одержала победу над командой Намибии в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 6:0.
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