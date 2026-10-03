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ИА Регнум

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Сборная России по футболу разгромила Намибию со счетом 6:0

Сборная России по футболу одержала победу над командой Намибии в товарищеском матче. Встреча прошла в субботу, 3 октября, в Екатеринбурге и завершилась со счетом 6:0.

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