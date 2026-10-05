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Мировое обозрение

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В ОБСЕ не захотели слышать правду о пытках в тайных тюрьмах на Украине

В ОБСЕ не захотели слышать правду о пытках в тайных тюрьмах на Украине

Главное в тезисах: Отказ в двух форматах: Главе движения «Женский диалог» Елене Семериковой не выдали визу для очного участия в конференции ОБСЕ, а затем отклонили запрос на дистанционное выступление.

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