Набиуллина объяснила, почему ЦБ смягчает политику плавно

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров заявила, что смягчение денежно-кредитной политики будет более плавным из-за возросших инфляционных ожиданий и стимулирующей бюджетной политики.
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