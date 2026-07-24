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Набиуллина объяснила, почему ЦБ смягчает политику плавно

Набиуллина объяснила, почему ЦБ смягчает политику плавно

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров заявила, что смягчение денежно-кредитной политики будет более плавным из-за возросших инфляционных ожиданий и стимулирующей бюджетной политики.

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