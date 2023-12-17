В доме Градского на последнем этаже обрушилась штукатурка

Обрушение штукатурки произошло в квартире на последнем этаже дома в центре Москвы. В этом же доме до последнего времени жил известный музыкант и поэт Александр Градский, за квартиру которого сейчас идет война между родственниками.
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