Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда

Аэропорт Казани утром в понедельник, 10 июня, временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.
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