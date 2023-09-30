Журова допустила возвращение сменившей гражданство шахматистки Костенюк в РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала слова сменившей гражданство чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк.
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