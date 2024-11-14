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Лавров: Россия не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту

Лавров: Россия не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту

Российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

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