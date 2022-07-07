Военное обозрение

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Уже 40 человек покинули правительство Джонсона, британские эксперты опасаются конституционного кризиса

Уже 40 человек покинули правительство Джонсона, британские эксперты опасаются конституционного кризиса

Британские эксперты после череды отставок из правительства Бориса Джонсона заявили о резко возросшей вероятности конституционного кризиса в королевстве.

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