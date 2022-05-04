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Истоки и смысл американского тоталитаризма

Истоки и смысл американского тоталитаризма

Ростислав Ищенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Когда мы говорим об украинском нацизме, мы справедливо указываем, прежде всего, на его внутренние корни, не забывая при этом, что украинская нацистская диктатура полностью имманентна интересам США, поддерживается Вашингтоном и не могла бы продержаться долго, а скорее всего и быть установленной, без активной помощи США и коллективного Запада в целом То есть, без США украинский нацизм в любом случае существовал бы, но существовал бы не как государственная идеология украинства, а в качестве одного из многих маргинальных радикально-националистических течений, на общем фоне умеренно русофобского, но внешне вполне цивилизованного национализма (как в Чехии).

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