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Горькая судьба Владимира Ивашова: почему звезда советского кино ушел на стройку и как простил измены Светлане Светличной

Горькая судьба Владимира Ивашова: почему звезда советского кино ушел на стройку и как простил измены Светлане Светличной

В марте 1995 года один из самых известных актеров советского экрана уходил на работу не на съемочную площадку и не в театр.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Светлая память ВЛАДИМИРУ ИВАШОВУ!!🙏
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1 м.