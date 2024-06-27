«Герой по имени Саша»: Водитель автобуса вывез с пляжа Севастополя, атакованного ВСУ, почти 300 человек

Странное дело, но прочесав интернет, я так и не смог узнать фамилию этого молодого парня. Известно только, что зовут его Александр, ему 33 года и у него есть семья - жена и две дочки, младшей из которых чуть больше годика.
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