Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Герой по имени Саша»: Водитель автобуса вывез с пляжа Севастополя, атакованного ВСУ, почти 300 человек

«Герой по имени Саша»: Водитель автобуса вывез с пляжа Севастополя, атакованного ВСУ, почти 300 человек

Странное дело, но прочесав интернет, я так и не смог узнать фамилию этого молодого парня. Известно только, что зовут его Александр, ему 33 года и у него есть семья - жена и две дочки, младшей из которых чуть больше годика.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Нет сил даже читать! Спасибо, Саша!
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