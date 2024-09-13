Онкологи назвали уникальные цифры по онкозаболеваемости в Липецкой области

В ходе большого интервью для «Новости Липецка» онколог, заместитель главного врача по организационно-методической работе Липецкого областного онкодиспансера рассказала о вероятных причинах самых больших цифр больных раком липчан в 2023 году за последние 10 лет.
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