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Ротенберг поздравил СМИ с днем спортивного журналиста: «Чем ярче получаются ваши интервью, репортажи и статьи, тем больше людей приходят на трибуны»

Международная ассоциация спортивной прессы была создана 2 июля 1924 года. Праздник отмечается с 1995 года.

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