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Актриса Кузьмина заявила, что у ее дочери взяли отпечаток ноги в Аргентине

Актриса Кузьмина заявила, что у ее дочери взяли отпечаток ноги в Аргентине

Актриса Ольга Кузьмина опубликовала в Instagram фото дочери в люльке с "автографом". Кузьмина объяснила, что в аргентинской клинике, где проходили ее роды, при рождении у матери берут отпечаток пальца, а у новорожденного - ноги.

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