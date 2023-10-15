Актриса Кузьмина заявила, что у ее дочери взяли отпечаток ноги в Аргентине

Актриса Ольга Кузьмина опубликовала в Instagram фото дочери в люльке с "автографом". Кузьмина объяснила, что в аргентинской клинике, где проходили ее роды, при рождении у матери берут отпечаток пальца, а у новорожденного - ноги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии