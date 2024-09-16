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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В «Химках» бойня какая-то на тренировках, наверное. Как тренировать 30 с лишним человек?!» Семшов о переборе игроков в клубе

«Успех любого клуба заключается в стабильности состава. Я понимаю, что конкуренция должна быть, но когда на одно место по четыре человека… Не знаю, что в «Химках» на тренировках происходит.

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