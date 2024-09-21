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Петербургский дневник

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Вячеслав Володин заявил о деградации европейского общества

Вячеслав Володин заявил о деградации европейского общества

По его мнению, в Европе идет борьба с традиционными религиями Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал санкции, которые были наложены на спортсмена, перекрестившегося перед выступлением на Олимпиаде.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Не более чем деградация в России политиков, чиновников, &quot;народных&quot; избранников с их главами, а про лидеров партий и их верхушек однозначно дауны, дебилы и олигофрены...
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