Вячеслав Володин заявил о деградации европейского общества

По его мнению, в Европе идет борьба с традиционными религиями Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал санкции, которые были наложены на спортсмена, перекрестившегося перед выступлением на Олимпиаде.
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