Советник главы ДНР Гагин: ВСУ потеряли тысячи солдат за последние недели

Советник главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ потеряли несколько тысяч человек за последние две-три недели, а российские войска оттеснили украинские подразделения на "ключевом" участке фронта на юге Артемовска (Бахмута).
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