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Подарки от профсоюзов в Международный день семьи.

Подарки от профсоюзов в Международный день семьи.

В Международный день семьи лидерами районного объединения профсоюзов и райкома профсоюза работников АПК Виталием Сидюком и Надеждой Дудаль поощрены семьи работников предприятий перерабатывающей промышленности и сельхозорганизаций Бобруйщины.

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