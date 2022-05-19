Подарки от профсоюзов в Международный день семьи.

В Международный день семьи лидерами районного объединения профсоюзов и райкома профсоюза работников АПК Виталием Сидюком и Надеждой Дудаль поощрены семьи работников предприятий перерабатывающей промышленности и сельхозорганизаций Бобруйщины.
В Международный день семьи лидерами районного объединения профсоюзов и райкома профсоюза работников АПК Виталием Сидюком и Надеждой Дудаль поощрены семьи работников предприятий перерабатывающей промышленности и сельхозорганизаций Бобруйщины.
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