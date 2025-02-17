Инсайд Axios: переговоры США и РФ в Саудовской Аравии – уже завтра. Без Зеленского

Портал Axios утверждает, со ссылкой на вашингтонских официалов, что переговоры по Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с участием Лаврова и Рубио намечены на 18 февраля, то есть, якобы, состоятся уже завтра.
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