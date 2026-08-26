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Аргументы и Факты

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Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе достигла 70 гектаров

Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе достигла 70 гектаров

Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе достигла 70 гектаров, тушение продолжается второй день. Работу осложняют горный ландшафт и труднодоступная местность, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.

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