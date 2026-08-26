Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе достигла 70 гектаров, тушение продолжается второй день. Работу осложняют горный ландшафт и труднодоступная местность, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии