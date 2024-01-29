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Очень хотели, но не успели развалить: оборонные предприятия в Новосибирске возрождают из руин

Очень хотели, но не успели развалить: оборонные предприятия в Новосибирске возрождают из руин

В Новосибирске два старейших и уникальнейших предприятия – «Тяжстанкогидропресс» и «Сибсельмаш» – еще недавно при попустительстве местных властей чуть было не уничтожили до основания.

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Комментарии
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ВГ
Владимир Гусев
Вы тут трете о всякой херне. Разве это сопоставимо по масштабам с восстановлением скелетообразующих предприятий Новосибирска??? Давайте уже главное ставить впереди, и не дай Бог забыть вам о тех, кто ЭТО хотел втоптать в грязь!!! Надеюсь, что преемсттвенник КГБ еще работает??? Или нет? И все виновные должны отправиться.... не на Колыму.... нахер на Колыме им эти педерасты??? В ящик и на минус два метра!!! Проголосую за это всем, что есть в госуслугах!!!...
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