Очень хотели, но не успели развалить: оборонные предприятия в Новосибирске возрождают из руин

ВГ

Владимир Гусев

Вы тут трете о всякой херне. Разве это сопоставимо по масштабам с восстановлением скелетообразующих предприятий Новосибирска??? Давайте уже главное ставить впереди, и не дай Бог забыть вам о тех, кто ЭТО хотел втоптать в грязь!!! Надеюсь, что преемсттвенник КГБ еще работает??? Или нет? И все виновные должны отправиться.... не на Колыму.... нахер на Колыме им эти педерасты??? В ящик и на минус два метра!!! Проголосую за это всем, что есть в госуслугах!!!...