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Живая Кубань

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«Прегрешение» «курочки»: радио Судного дня ожило после загадочной тишины

«Прегрешение» «курочки»: радио Судного дня ожило после загадочной тишины

«Прегрешение» «курочки»: радио Судного дня ожило после загадочной тишины27 августа радиостанция УВБ-76, которую в народе называют «жужжалкой», прервала трёхдневное безмолвие и выдала серию закодированных голосовых сообщений.

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