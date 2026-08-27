«Прегрешение» «курочки»: радио Судного дня ожило после загадочной тишины

«Прегрешение» «курочки»: радио Судного дня ожило после загадочной тишины27 августа радиостанция УВБ-76, которую в народе называют «жужжалкой», прервала трёхдневное безмолвие и выдала серию закодированных голосовых сообщений.
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