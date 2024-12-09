Политика как он...
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Политика как она есть

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В Германии ситуацию на фронте назвали критической для Украины

В Германии ситуацию на фронте назвали критической для Украины

Ситуация на фронте стала критической для Киева. Такое признание сделал в интервью Bild кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.

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