В Германии ситуацию на фронте назвали критической для Украины

Политика как она есть

Ситуация на фронте стала критической для Киева. Такое признание сделал в интервью Bild кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.