Два лицея Тамбовской области вошли в топ-300 школ России, но оба потеряли позиции

Общество, сегодня, 12:42 Фото: официальный сайт лицея №14 Лицей №14 Тамбова занял 199-е место в рейтинге RAEX по конкурентоспособности выпускников, Мичуринский лицей-интернат — 250-е.
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