Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +6°, облачно• Севастополь: +6°, облачно• Ялта: +4°, пасмурно• Алушта: +4°, пасмурно• Евпатория: +6°, малооблачно• Саки: +7°, облачно• Бахчисарай: +7°, малооблачно• Джанкой: +4°, ясно• Судак: +3°, пасмурно• Феодосия: +3°, облачно.
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