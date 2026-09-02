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Газета.ру

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Москвичу не грозит наказание за ликвидацию напавшего с лопатой на людей у храма

Москвичу не грозит наказание за ликвидацию напавшего с лопатой на людей у храма

Москвич, который выстрелил в агрессивного мужчину, напавшего с лопатой на прихожан храма и фельдшера, избежит уголовной ответственности.

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