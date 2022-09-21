Три квартиры для детей-сирот купит администрация Уссурийска

Администрация Уссурийска собирается приобрести еще три квартиры для детей-сирот. Средства для проведения аукциона в размере 10 млн 992 тысяч рублей заложены в бюджет городского округа на 2022 год, в ближайшее время планируется заключить контракт.
Администрация Уссурийска собирается приобрести еще три квартиры для детей-сирот. Средства для проведения аукциона в размере 10 млн 992 тысяч рублей заложены в бюджет городского округа на 2022 год, в ближайшее время планируется заключить контракт.
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