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Три квартиры для детей-сирот купит администрация Уссурийска

Три квартиры для детей-сирот купит администрация Уссурийска

Администрация Уссурийска собирается приобрести еще три квартиры для детей-сирот. Средства для проведения аукциона в размере 10 млн 992 тысяч рублей заложены в бюджет городского округа на 2022 год, в ближайшее время планируется заключить контракт.

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