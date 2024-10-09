Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мигранта с запретом на въезд в РФ задержали в Морском порту Северной столицы

Мигранта с запретом на въезд в РФ задержали в Морском порту Северной столицы

Можно было бы подумать, что это история о попытке прорваться на территорию государства — человек прячется между ящиками, обманывает карикатурных таможенников, успешно попадает в страну, но в конце совершает досадную оплошность.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Хм. Это что же, его второй раз будут депортировать за счет российского налогоплательщика? Нет уж, пусть он отработает свое возвращение на свою родину. Под конвоем отработает.
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18 час.

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