Сергунина: С 17 на 18 мая в Москве пройдет акция «Ночь в музее»

Москвичей приглашают присоединиться к ежегодной акции «Ночь в музее». С 17 на 18 мая она объединит 170 площадок по всему городу, в том числе культурные центры, галереи, библиотеки и парки, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
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