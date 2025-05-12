Сергунина: С 17 на 18 мая в Москве пройдет акция «Ночь в музее»

Москвичей приглашают присоединиться к ежегодной акции «Ночь в музее». С 17 на 18 мая она объединит 170 площадок по всему городу, в том числе культурные центры, галереи, библиотеки и парки, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.