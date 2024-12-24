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В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине

В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report подверг критике нецелевые расходы из госбюджета США, заявив, что миллионы долларов, выделяемые Киеву, идут на финансирование украинских тиктокеров и Instagram*-блогеров.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
На нижнем фото у придурошных хохлосучек  гемморой лопнул одномоментно ?!
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