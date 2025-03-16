Французы не будут призываться на воинскую службу

Макрон: Франция не имеет ресурсов для реализации воинской службы по призыву Франция не будет возвращаться к системе военной службы по призыву, заявил президент страны Эммануэль Макрон в беседе с изданием Voix du Nord.
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