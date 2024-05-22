Анатолий Аксаков: Налоговая система страны будет более справедливой

Существующие принципы налогообложения граждан и компаний вскоре будут усовершенствованы. Изменения, над которыми работают в Минфине, направлены на то, чтобы повышенным налогом облагать тех лиц, которые имеют более высокие доходы.
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