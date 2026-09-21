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Мировое обозрение

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Китай увеличил импорт российской нефти

Китай увеличил импорт российской нефти

Августовская статистика Главного таможенного управления КНР зафиксировала резкий разворот в структуре китайского нефтяного импорта: поставки российской нефти выросли сразу на 41,3% к уровню прошлого года и на 22,6% к июлю.

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