Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил P. Diddy в их разводе

Актер Оджани Ноа обвинил Шон Комбса, известного как Пи Дидди, в его разводе с Дженнифер Лопес. В эфире программы «Проснись, Америка!» он заявил, что общение певицы с продюсером негативно повлияло на их союз.
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