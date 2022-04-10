Леклер взял первый в карьере Большой шлем «Формулы-1»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Австралии в доминирующем стиле. Леклер стал лучшим в квалификации, победил в гонке, взял дополнительное очко за лучший круг и лидировал от старта до финиша.
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