В память о герое: в Актаныше прошли военно-патриотические соревнования имени Надриева

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Лейсан Газизовой В Актанышском технологическом техникуме состоялись традиционные военно-патриотические соревнования «А ну-ка, ребята!», посвященные памяти выпускника учебного заведения, Раиля Надриева.
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