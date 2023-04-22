Орбан удивился заявлению Столтенберга о членстве Украины в НАТО

Global Look Press/Benoit Doppagne/Keystone Press Agency Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены Альянса будут рады видеть в своих рядах Украину, вызвало недоумение у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Global Look Press/Benoit Doppagne/Keystone Press Agency Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены Альянса будут рады видеть в своих рядах Украину, вызвало недоумение у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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