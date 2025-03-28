Как в Карагандинской области развивают экологическую культуру

От инвентаризации зелёных насаждений, новых проектов по сортировке и переработке отходов до конкурсов на самый чистый двор, экочелленджей – всё это включает Концепция развития экологической культуры «Таза Қазақстан» по Карагандинской области.
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