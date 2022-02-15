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Глава ДНР предупредил о возможности провокаций со стороны Украины

Глава ДНР предупредил о возможности провокаций со стороны Украины

О том, что происходит сейчас в Донецкой народной республике, готовы ли здесь к обострению ситуации и как реагируют на слова Байдена о том, что война между Россией и Украиной начнётся 16 февраля, в интервью «МК» рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

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