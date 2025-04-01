Индия начала готовиться к запрету на поставки российской нефти

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции на поставки российской нефти, если Москва не докажет свою договороспособность по украинскому кризису, заставили индийские компании заняться поисками альтернативных поставщиков.
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