Памятники истории и культуры становятся новыми общественными пространствами

Над какими объектами в канун 875-летия столицы уже начали работать московские реставраторы и что они будут восстанавливать в юбилейном для города 2022 году, нам рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Над какими объектами в канун 875-летия столицы уже начали работать московские реставраторы и что они будут восстанавливать в юбилейном для города 2022 году, нам рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
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