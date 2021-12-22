Вечерняя Москва

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Памятники истории и культуры становятся новыми общественными пространствами

Памятники истории и культуры становятся новыми общественными пространствами

Над какими объектами в канун 875-летия столицы уже начали работать московские реставраторы и что они будут восстанавливать в юбилейном для города 2022 году, нам рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

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