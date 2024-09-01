В США заявили о страхе Байдена пересечь красные линии России

Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos Опасения президента США Джо Байдена пересечь красные линии России сказались на политике Вашингтона в отношении конфликта на Украине, сообщили в The Wall Street Journal.
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